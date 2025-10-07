Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп собрался получить Нобелевскую премию мира, идя к ней «тропой Байдена», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал заявление американского президента о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

Накануне Трамп заявил, что решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk почти принято. При этом президент добавил, что ему хотелось бы знать, что Киев будет с этими ракетами делать и куда их отправлять.

«Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — с иронией написал Медведев.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х годах компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

В конце сентября, как тогда сообщала The Wall Street Journal, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в ООН заявил о возможной отмене ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, однако прямого одобрения так и не дал. Вслед за этим вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон рассматривает вопрос о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное слово остается за Трампом.

В Кремле назвали возможную передачу крылатых ракет Украине серьезным витком эскалации конфликта. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что использование такого оружия невозможно без прямого участия американских военных, что нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном. Позже российский президент также предупредил, что подобные поставки способны полностью разрушить российско-американские отношения.

В конце сентября Украина выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. До Украины Трампа выдвигали Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Сам Трамп не раз заявлял, что завершил «семь войн».

В 2020 году на Нобелевскую премию мира также выдвигали экс-президента США Джо Байдена.