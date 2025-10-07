 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане

Замир Кабулов
Замир Кабулов (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Россия не планирует размещать свои военные базы на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента России Замир Кабулов, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что афганские власти также не допустят возобновления работы американской базы в стране. При этом Кабулов сослался на слова главы МИД Афганистана.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане «под какими бы то ни было предлогами».

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вернуть оставленную в 2021 году авиабазу Баграм в Афганистане.

«Мы собираемся сохранить Баграм, крупную авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им даром. Кстати, мы пытаемся ее вернуть», — сказал он.

Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Участники&nbsp;встречи&nbsp;Московского формата по Афганистану

Баграм находится в 60 км к северо-западу от Кабула. Аэродром построили в 1950-х годах. В период советской кампании 1979–1989 годов он стал одним из ключевых пунктов размещения войск, с 2001-го Баграм перешел под контроль США.

После вывода американских войск из Афганистана в 2021 году к власти в стране вновь пришло движение «Талибан». До 17 апреля группировка находилась в российском списке террористических организаций. Вскоре после исключения «Талибана» из списка террористических организаций Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
МИД Афганистан военные базы Россия
