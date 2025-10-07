Лавров предрек новые конфликты из-за слов Трампа о базе в Афганистане
Россия считает неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане, «равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая VII заседание Московского формата консультаций по Афганистану, передает корреспондент РБК.
«Силовое присутствие вне региональных игроков способно привести к дестабилизации и новым конфликтам. История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием — я думаю, все уже давно должны были сделать правильные выводы», — сказал министр.
В сентябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США вернуть контроль над авиабазой Баграм в Афганистане. Он объяснял такие планы стратегическим расположением объекта: «Это в часе езды от того места, где Китай производит свое ядерное оружие».
Американский президент допускал, что Вашингтон может приобрести эту базу или вернуть контроль за ней в качестве. Использовать ее панируется в качестве плацдарма для контртеррористических операций. Афганские власти публично исключили военное присутствие США в стране. После этого Трамп пригрозил им «плохими вещами».
Как считают бывшие и действующие американские чиновники, озвученные Трампом планы могут в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение американских войск в страну, выяснил Reuters.
Баграм находится в 60 км к северо-западу от Кабула. Аэродром построили в 1950-х. В период советской кампании 1979–1989 годов он стал одним из ключевых пунктов размещения войск, с 2001-го Баграм перешел под контроль США. Американские войска покинули базу при выводе своей армии из Афганистана в 2021 году.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов