Politico узнало о подготовке «политического некролога» для Макрона

Себастьен Лекорню (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Некоторые дипломаты в Евросоюзе уже готовят «политический некролог» для президента Франции Эмманюэля Макрона из-за отставки премьер-министра республики Себастьена Лекорню и перестановок в правительстве, пишет Politico.

«В Брюсселе некоторые дипломаты ЕС уже в частном порядке пишут политический некролог Макрону», — пишет издание. «Придя к власти в 2017 году и сломав шаблоны французской политики», он, по их словам, теперь выглядит как «хромая утка», чье влияние «стремительно тает».

Лекорню — пятый за три года премьер Франции, покинувший должность.

Частая перестановка во французском кабмине сказывается не только на внутренних делах страны, но и на Евросоюзе. Из-за отставок во французском правительстве затруднено обсуждение бюджета ЕС, пишет Politico. Затянуть этот процесс еще сильней может приход оппозиции к власти во Франции в результате возможных досрочных парламентских выборов, отмечает издание. Кроме того, в Брюсселе считают, что политическое «смятение» во Франции может ударить по многим общеевропейским проектам.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке 6 октября из-за несогласия оппозиции на новые кандидатуры министров. Лекорню пробыл премьером 27 дней, это стало самым коротким сроком пребывания на посту главы правительства во Франции.

В январе результаты опроса, проведенного Ifop для Le Journal du Dimanche, показали, что рейтинг Макрона упал до 21% и вновь побил антирекорд. Хуже показатели были только у Франсуа Олланда — 13%. Отмечалось, что поддержка Макрона существенно снизилась среди пенсионеров и пожилых людей, которые, как правило, являются одной из основных групп его электората.

Второй президентский срок Макрона истекает 13 мая 2027 года. Согласно Конституции, выборы нового главы Пятой республики должны пройти за 20—35 дней до этого, то есть в период с 8 по 23 апреля 2027 года.