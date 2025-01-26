Рейтинг Макрона снизился до рекордных значений

Рейтинг Макрона снижается на протяжении нескольких месяцев — сейчас он составил 21%, упав на 3 п.п. по сравнению с декабрем. Хуже показатели были только у Франсуа Олланда — 13%, у большинства лидеров рейтинг падал к концу срока

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона упал до 21%, показав снижение в очередной раз за последние полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop для Le Journal du Dimanche.

Журнал публиковал результаты такого же опроса в сентябре. Тогда деятельность французского президента одобрили 25% респондентов. До таких показателей рейтинг французского президента снизился впервые со времен разграбления Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году.

В декабре 2024 года аналогичный опрос показал, что рейтинг одобрения Макрона составляет 24%. В январе он оказался ниже еще на 3 п.п. Участие в последнем опросе принял 2001 представитель взрослого населения.

Таким образом, Макрона по антирекорду доверия опережает только один президент Франции со времен основания Пятой республики в 1958 году — это Франсуа Олланд, отмечает издание. В конце 2014 года рейтинг его одобрения составил 13%. Для сравнения: минимальный рейтинг одобрения Шарля де Голля достигал 42%, а Франсуа Миттерана — 22%, причем в обоих случаях он регистрировался в последние месяцы их правления. У Макрона он отмечается в середине второго срока, пишет Le Journal du Dimanche.

Поддержка Макрона существенно снизилась среди пенсионеров и пожилых людей, которые, как правило, являются одной из основных групп его электората, пишет журнал. По его данным, рейтинг Макрона среди таких избирателей упал на 10% в сравнении с результатами предыдущего опроса.

Макрон впервые стал президентом Франции в 2017 году, в 2022-м он переизбрался на этот пост. Второй срок главы государства завершится в мае 2027 года. Президент Франции избирается на пять лет, он может занимать должность не более двух сроков подряд.

Макрон на втором сроке столкнулся с политическим кризисом и проблемами при формировании правительства. Они начались после парламентских выборов, которые состоялись летом 2024 года. По их результатам ни одной из партий не удалось заручиться большинством в 577-местном Национальном собрании. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая Макрона, располагает примерно 200 мандатами, блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP) — 192, RN, парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, — 124.

Макрон отказался назначать премьером кандидата от левых. За год во Франции сменилось четыре премьер-министра, сейчас пост занимает Франсуа Байру. При этом парламент также рассматривал объявление вотума недоверия его правительству, однако это решение удалось преодолеть.

Французский президент говорил, что намерен оставаться на посту до окончания полномочий.