Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности

Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности

Себастьян Лекорню (Фото: Kralkowski Jerzy / Fotofarm / Newspi / Global Look Press)

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, назначенный на должность 9 сентября, подал заявление об отставке, сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец. Президент Эмманюэль Макрон ее принял.

Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе — новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017 — 2024 годах.

Назначения раскритиковали как и сами министры, так и оппозиция. Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что «разочарован» новым правительством, неспособным привести к «перелому, которого ждут французы». Недовольство отсутствием «обещанного прорыва» выразил и Ретайо.

Материал дополняется