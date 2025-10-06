 Перейти к основному контенту
Политика
0

Макрон принял отставку пятого с начала его второго срока премьер-министра

Себастьен&nbsp;Лекорню
Себастьен Лекорню (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, политик занимал пост менее месяца, сообщает SkyNews со ссылкой на Елисейский дворец.

С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году Лекорню стал уже пятым политиком, который возглавлял французское правительство.

Его отставка произошла спустя несколько часов после того, как Макрон назначил новый кабинет министров 5 октября. Новое правительство должно было провести первое заседание днем 6 октября. Однако состав кабинета вызвал недовольство как союзников, так и оппонентов, которые критикуют его за слишком правый или, наоборот, недостаточно правый характер.

Лекорню 39 лет, он является союзником Макрона, пишет издание. Отставка премьера вызвала резкое падение французских акций и евро. Так, акции Société Générale упали более чем на 6%, BNP Paribas и Crédit Agricole также показали резкое снижение.

Путин оценил рабочие отношения с Макроном словом «добрые»
Политика
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Макрон выдвинул Лекорню на должность нового премьер-министра Франции 9 сентября. С 2022 года Лекорню занимал пост министра обороны. На новой должности министр предложил состав правительства, туда вошли также 12 министров из прошлого правительства.

После назначения кабмина Макроном оппозиционные партии поспешили отреагировать, назвав его «провокацией» и «патетичным выбором». Социалистическая партия в своем канале в Х заявила, что новая команда «пренебрегает» демократией.

Бывший депутат Нацсобрания от правоконсервативной националистической партии «Национальный фронт» Марион Марешаль назвала новое правительство Ctrl + C Ctrl + V и задалась вопросом, «сколько еще Франция потратит времени на такие мелочи».

Франция оказалась в состоянии политического кризиса, после того как Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.

