Военная операция на Украине⁠,
0

Картаполов пригрозил «ударить очень больно» в ответ на атаки на ЗАЭС

Депутат Картаполов: Россия ударит очень больно в ответ на атаки ВСУ на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Россия в ответ на удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сделает Киеву «очень больно», заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас», — сказал депутат.

Он уточнил, что речь идет о центрах подготовки, производства, логистики, «по грузам». Каждый удар, уверен Картаполов, «уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага и помогает нашим ребятам двигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции».

6 октября инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с ЗАЭС. Это произошло на расстоянии примерно 1,25 км от периметра станции.

The Guardian сравнил ситуацию на ЗАЭС со сценарием «Фукусимы»
Политика
Запорожская АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. В настоящее время АЭС работает на аварийных дизель-генераторах.

В конце сентября ЗАЭС в десятый раз после начала спецоперации была отключена от внешнего электроснабжения из-за повреждения линии 750 кВ «Днепровская». Гросси после этого предупредил, что «ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии».

Директор ЗАЭС рассказал о работе над обеспечением станции водой
Общество

Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» напомнил, что на территории Украины тоже есть работающая атомная электростанция. «И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал он.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром и является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Москва регулярно сообщает об атаках ВСУ на территорию станции, в Киеве отрицают удары по окрестностям ЗАЭС.

