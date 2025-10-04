Директор ЗАЭС рассказал о работе над обеспечением станции водой

Сотрудники Запорожской АЭС разрабатывают план по обеспечению станции дополнительной водой на случай выхода блоков на проектную мощность, сообщил ТАСС директор станции Юрий Черничук.

Для охлаждения реакторов ранее использовали воду из пруда-охладителя, основным источником которого было Каховское водохранилище. После разрушения украинскими военными Каховской ГЭС в 2023 году уровень воды в водохранилище снизился — оно фактически высохло, рассказал Черничук. Сейчас все шесть реакторов находятся в режиме «холодного останова», что уменьшает потребность в воде, и в пруду поддерживается безопасный уровень.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Черничук отметил, что на данный момент средства для обеспечения безопасности станции есть, однако при переходе на режим генерации потребуется больше воды. Он добавил, что разрабатывается план действий на случай, если ситуация затянется на длительный срок.

«Что может произойти завтра или через неделю, или если эта ситуация будет затягиваться, и нам придется пережить в этом режиме еще одно лето, два лета, не знаю сколько, сейчас тяжело прогнозировать. Мы над этим тоже работаем», — сказал он.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси накануне сообщил, что ведет переговоры с Россией и Украиной о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, которая последние дни работает на аварийных дизель-генераторах.

По его словам, обе стороны готовы провести ремонт на своей территории, но для этого требуется обеспечить безопасность специалистов. Гросси отметил, что находится в постоянном контакте с российскими и украинскими властями, и призвал без промедления решить «беспрецедентную ситуацию», подчеркнув, что речь идет о вопросе ядерной безопасности.