Гросси сообщил об обсуждении восстановления внешнего питания ЗАЭС

Гросси заявил, что обсуждает с Москвой и Киевом восстановление питания ЗАЭС

В течение последних десяти дней АЭС работает на аварийных дизель-генераторах. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего электроснабжения станции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства. В течение последних десяти дней АЭС работает на аварийных дизель-генераторах.

«Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своей стороне линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью, чтобы технические специалисты могли выполнять свою жизненно важную работу, не подвергая опасности свою жизнь», — сказал Гросси. По его словам, он постоянно контактирует с российскими и украинскими властями «для скорейшего достижения этой важной цели».

Гендиректор МАГАТЭ призвал разрешить «беспрецедентную ситуацию» без «дальнейшего промедления».

«Это проблема ядерной безопасности, и ее решение отвечает общим интересам», — подчеркнул он.

В мае была повреждена резервная линия 330 кВ «Ферросплавная-1». В сентябре была отключена оставшаяся линия 750 кВ «Днепровская» из-за повреждений в результате боевых действий. ЗАЭС осталась без внешнего питания. Гросси после этого предупредил, что «ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что станция осталась без постоянного энергоснабжения и Россия препятствует ремонту. Москва обеспечивает безопасность на ЗАЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, сказал в ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» пригрозил зеркальным ответом на удары по Запорожской АЭС. «На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — заявил Путин.