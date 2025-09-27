The Guardian сравнил ситуацию на ЗАЭС со сценарием «Фукусимы»

Запорожская АЭС (Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Стресс-тесты, проведенные после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году показали, что атомная станция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов, превышение этого срока ранее не проверялось, при этом Запорожская АЭС остается без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Об этом сообщает The Guardian.

По информации МАГАТЭ, дизельного топлива на аварийных генераторах Запорожской АЭС хватит примерно на 20 дней, однако глава агентства Рафаэль Гросси предупреждает, что потеря внешнего электропитания значительно повышает риск ядерной аварии. В данный момент семь из 18 генераторов обеспечивают охлаждение реакторов, но в случае их отказа ядерное топливо в шести реакторах может начать неконтролируемо нагреваться, что приведет к расплавлению активной зоны реактора — сценарию, ускоренной версией которого стала катастрофа на «Фукусиме», отмечает издание.

На ЗАЭС сообщили, что с 23 сентября электроснабжение АЭС происходит от резервных дизель-генераторов, а запасов дизельного топлива хватит «для длительной работы генераторов в автономном режиме». Там подчеркнули, что ситуация «находится под полным контролем».

Директор станции Юрий Черничук заявил ранее, что подключение к российской энергосети находится на завершающей стадии.

Авария на «Фукусиме» случилась 11 марта 2011 года. Тогда на северо-востоке от Токио произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений магнитудой 9,0. В результате цунами, которое последовало за землетрясением, прибрежные города и поселки, а также территории сельскохозяйственных угодий оказались затоплены. Реакторы АЭС оказались сейсмически устойчивыми, но уязвимыми перед цунами. Волна затопила резервные дизельные генераторы, повредила системы охлаждения. Из-за этого в реакторах энергоблоков № 1–3 расплавилось ядерное топливо, произошло накопление водорода в результате пароциркониевой реакции, что привело к серии взрывов гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4. Блоки № 5 и № 6 не захватило, потому что там сохранился дизельный генератор, с его помощью специалистам удалось охладить два реактора и два бассейна отработанного ядерного топлива.