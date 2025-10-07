На певицу Монеточку составили протокол о нарушении деятельности иноагента

Монеточка (Елизавета Гырдымова) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) составили протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента, следует из картотеки Басманного суда Москвы. По этой статье ей грозит штраф до 50 тыс. руб.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством). Дата заседания еще не назначена.

В сентябре 2024 года против Монеточки возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, а также объявили в розыск. До этого ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. Тогда же Роскомнадзор заблокировал ее песню «Чайлдфри» в сервисе «Яндекс Музыка».

Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Она уехала из России в мае 2022 года, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в своих высказываниях» и не прятаться «за метафорами» в своих песнях. Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.