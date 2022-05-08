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Певица Монеточка объяснила отъезд из России

Основной причиной отъезда в Литву певица Монеточка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях» и не прятаться «за метафорами» в своих песнях
Елизавета Гырдымова
Елизавета Гырдымова (Фото: Михаил Фролов / «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под сценическим псевдонимом Монеточка, сообщила об отъезде из России в Литву. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить».

«Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами», — сказала Монеточка, отвечая на вопрос о причинах отъезда из России.

Говоря о том, почему она и ее муж Виктор Исаев выбрали для проживания Вильнюс, певица рассказала, что у них «не было времени выбирать», а помощь в переезде в столицу Литвы им оказали друзья.

«Мы просто согласились наобум», — сказала она.

Шихман также спросила Монеточку, хотела бы та когда-нибудь вернуться обратно в Россию. «Я хотела бы вернуться, очень, очень жду этого и скучаю», — сказала певица.

Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

«Все наши контрагенты просто покинули территорию России, а те, кто остался, мягко отодвинули меня и сказали: извините, мы, конечно, договаривались с вами, но раз вы у нас такая активная гражданочка, то будем искать себе других инфлюенсеров», — заявила Монеточка.

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Она также сообщила, что сейчас работает самостоятельно, а основная часть заказов ее выступлений приходится на благотворительные мероприятия.

Елизавета Гырдымова (Монеточка) — автор-исполнитель, она родилась в 1998 году в Екатеринбурге. Широкая известность пришла к певице с выпуском первого студийного альбома «Раскраски для взрослых» в 2018 году.

Монеточка не первая артистка, заявившая об отъезде из России на фоне российской спецоперации на Украине. О решении покинуть страну ранее сообщили актрисы Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен в список СМИ-иноагентов). Кроме того, об отъезде за границу заявили режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин. Также из России уехали многие журналисты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступал с критикой культурных деятелей, которые «убежали в другие страны, в теплые края — переждать, а еще хуже — вещают оттуда с обвинительными высказываниями», а позицию тех, кто оказался против российской спецоперации на Украине, назвал «предательством». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не считает врагами народа тех, кто «не понял или испугался» и уехал из России из-за спецоперации.

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Монеточка эмиграция Литва Вильнюс шоу-бизнес
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