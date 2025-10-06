Путин в день рождения проведет совещание Совета безопасности

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин в свой 73-й день рождения, 7 октября, проведет заседание Совета безопасности с рабочей повесткой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, у президента на этот день есть личные планы, однако есть и рабочие мероприятия.

«Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько связано с рабочей повесткой дня», — сказал Песков журналистам.

Кроме того, Путин 7 октября проведет несколько международных звонков.

В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 1 октября. На встрече обсуждались вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. В совещании по видеосвязи приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

