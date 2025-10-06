 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин в день рождения проведет совещание Совета безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин в свой 73-й день рождения, 7 октября, проведет заседание Совета безопасности с рабочей повесткой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, у президента на этот день есть личные планы, однако есть и рабочие мероприятия.

«Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько связано с рабочей повесткой дня», — сказал Песков журналистам.

Кроме того, Путин 7 октября проведет несколько международных звонков.

В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 1 октября. На встрече обсуждались вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. В совещании по видеосвязи приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин перед «Валдаем» процитировал фильм «Калина красная»
Общество
Владимир Путин

В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. Так, 7 октября 2024 года вечером Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Владимир Путин Дмитрий Песков день рождения Совет безопасности совещание
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Путин предупредил США о разрушении отношений из-за ракет Tomahawk
Политика
Патрушев рассказал о реакции Запада на заявления Путина
Политика
Совбез сообщил о тысячах блокировок деструктивного контента за год
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как по выписке из ЕГРН обезопасить сделки с жильем: инструкция Росреестра Недвижимость, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40