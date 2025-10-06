Путин в день рождения проведет совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в свой 73-й день рождения, 7 октября, проведет заседание Совета безопасности с рабочей повесткой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, у президента на этот день есть личные планы, однако есть и рабочие мероприятия.
«Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько связано с рабочей повесткой дня», — сказал Песков журналистам.
Кроме того, Путин 7 октября проведет несколько международных звонков.
В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 1 октября. На встрече обсуждались вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. В совещании по видеосвязи приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. Так, 7 октября 2024 года вечером Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.
