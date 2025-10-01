 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин провел совещание Совбеза. Видео

Кремль опубликовал видео с совещания Путина с постоянными членами Совбеза

Путин провел совещание Совбеза. Видео
Video

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече по видеосвязи приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министры обороны и внутренних дел. С докладом выступил вице-премьер Виталий Савельев, уточняется в сообщении.

В начале совещания глава государства отметил, что темой встречи будут вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, «отдельные аспекты этой проблемы».

Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года Общество, 14:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:13
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии Политика, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине Спорт, 14:09
Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран Политика, 14:08
Клуб НХЛ исключил «нового Овечкина» из состава Спорт, 14:06
Зеленский присвоил убитому экс-спикеру Рады Парубию звание Героя Украины Политика, 13:59
Путин провел совещание Совбеза. Видео Политика, 13:51
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ Политика, 13:49
Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США Инвестиции, 13:42
Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной Политика, 13:41
Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект Политика, 13:37