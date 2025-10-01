Путин провел совещание Совбеза. Видео
Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече по видеосвязи приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министры обороны и внутренних дел. С докладом выступил вице-премьер Виталий Савельев, уточняется в сообщении.
В начале совещания глава государства отметил, что темой встречи будут вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, «отдельные аспекты этой проблемы».
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов