Путин перед «Валдаем» процитировал фильм «Калина красная»
Президент России Владимир Путин перед выступлением на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил фразы из фильма Василия Шукшина «Калина красная». Его собеседником стал модератор сессии Федор Лукьянов. Кадры беседы показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Народ собран?» — спросил Путин Лукьянова за кулисами перед началом пленарной сессии. «К разврату готов, как говорится», — ответил Лукьянов, процитировав фразу одного из героев фильма «Калина красная». «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: «Чего ж таких некрасивых-то набрал?» — отреагировал Путин.
