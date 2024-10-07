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Политика ,  
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Кремль рассказал о кульминации работы России во главе СНГ

После неформальной встречи вечером 7 октября лидеры СНГ соберутся на саммит, на котором подведут итоги уходящего года. Перед этим Путин встретится с главами Армении и Азербайджана, чтобы обсудить урегулирование между республиками
Заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке в 2023 году
Заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке в 2023 году (Фото: Бедняков Павел / ТАСС)

Заседание лидеров стран СНГ под председательством российского президента Владимира Путина станет «кульминацией всей нашей работы в течение всего 2024 года», заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Логично, что в ходе саммита президент России проинформирует о предварительных результатах российского председательства», — добавил он.

Заседание пройдет 8 октября, а вечером 7 октября состоится неформальная встреча Путина с коллегами из СНГ. Ушаков пояснил, что это будет «своего рода подготовка к саммиту», хотя планируется затронуть «многие другие вопросы, в том числе региональные и международные».

«Такой неформальный, дружеский формат, предусматривающий неформальную дискуссию, весьма и весьма продуктивен. И мы по традиции организуем в конце декабря в Санкт-Петербурге еще одну неформальную встречу стран СНГ. Она проводится каждый год, будет проводиться и на этот раз», — сказал Ушаков и добавил, что к декабрьской встрече будет привязан саммит Евразийского экономического союза.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

До саммита пройдут две двусторонние встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном, продолжил Ушаков, они обсудят нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

«Россия играет здесь активную позитивную роль. Исходим из того, что основой комплексного урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей <…> Эти договоренности были достигнуты в 2020 и 2024 годах», — отметил помощник президента.

Ушаков критически оценил мирные инициативы со стороны США и Евросоюза, назвав их действия попыткой «вклиниться в процесс работы над мирным договором». По его мнению, западная сторона «хочет влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела и в сам регион», хотя «не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют эти попытки».

«Также не приветствуется деятельность миссии ЕС в Армении. Хочу сказать, что эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек, сейчас уже 210 там работает. Предусматривается, что ее численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», — резюмировал Ушаков.

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