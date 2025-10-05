 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области число пострадавших при атаках выросло до пяти

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав&nbsp;Гладков&nbsp;(слева)
Вячеслав Гладков (слева) (Фото: vvgladkov / Telegram)

В селе Бессоновка Белгородского района в результате детонации дрона ранения получил 15-летний подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Число пострадавших, таким образом, возросло до пяти человек.

В момент взрыва юноша находился рядом с социальным объектом. Мальчика с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

До этого Гладков сообщил о двух пострадавших, в числе которых был 10-летний ребенок. Он также пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. Мальчику диагностировали баротравму. Кроме того, в районе поселка Октябрьский Белгородского района вследствие удара дрона по КамАЗу мужчина получил баротравму. Оба — ребенок и мужчина — продолжат лечение амбулаторно.

Два муниципалитета атакованы ВСУ в Белгороде

В течение 5 октября ранение также получил водитель грузового автомобиля, в который в селе Красный Октябрь Белгородского района влетел беспилотник. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую районную больницу. За менее чем час до сообщения об этом Гладков рассказал о другом раненном — заместителе главы Мокроорловской территориальной администрации Игоре Кушнареве. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу военные.

В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов
Общество
Фото:rio_belgorod / VK

Вместе с тем Минобороны ранее отчиталось о 24 сбитых украинских дронах самолетного типа. Их уничтожили в период с 17:00 до 20:00 мск. Большинство пришлось на Бедгородсую область — 12 дронов, на Крым — 11. Еще один беспилотник уничтожили в Воронежской области.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники БПЛА дроны раненные
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
