В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов
В Белгороде до конца дня будет приостановлена работа торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО», сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
То же коснется открытой части «Центрального рынка» и торговых точек возле магазина «1000 Мелочей».
Днем 4 октября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке дронов. Беспилотники ВСУ сбили, предварительно, пострадавших нет.
В Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два автомобиля. Пожар потушили. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.
В селе Стрелецкое Белгородского района упавшие фрагменты беспилотника повредили ворота домовладения. В селе Пушкарное оказалась повреждена кровля частного дома.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Минобороны 4 октября сообщило, что между 08:00 и 11:00 мск силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
