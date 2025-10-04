 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов

Гладков: работа ряда ТЦ Белгорода остановлена до конца дня из-за атаки дронов
Фото: rio_belgorod / VK
В Белгороде до конца дня будет приостановлена работа торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО», сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

То же коснется открытой части «Центрального рынка» и торговых точек возле магазина «1000 Мелочей».

Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород
Политика

Днем 4 октября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке дронов. Беспилотники ВСУ сбили, предварительно, пострадавших нет.

В Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два автомобиля. Пожар потушили. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.

В селе Стрелецкое Белгородского района упавшие фрагменты беспилотника повредили ворота домовладения. В селе Пушкарное оказалась повреждена кровля частного дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Минобороны 4 октября сообщило, что между 08:00 и 11:00 мск силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

