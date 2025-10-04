В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов

Фото: rio_belgorod / VK

В Белгороде до конца дня будет приостановлена работа торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО», сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

То же коснется открытой части «Центрального рынка» и торговых точек возле магазина «1000 Мелочей».

Днем 4 октября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке дронов. Беспилотники ВСУ сбили, предварительно, пострадавших нет.

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два автомобиля. Пожар потушили. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.

В селе Стрелецкое Белгородского района упавшие фрагменты беспилотника повредили ворота домовладения. В селе Пушкарное оказалась повреждена кровля частного дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Минобороны 4 октября сообщило, что между 08:00 и 11:00 мск силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.