Минобороны: за три часа над Россией сбили 24 дрона

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 17:00 до 20:00 мск сбили 24 украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего, 12 дронов, уничтожили над территорией Белгородской области, еще 11 пришлись на Крым, один сбили в Воронежской области.

За несколько часов до этого военное ведомство рассказало о 145 уничтоженных беспилотниках над Россией за сутки. В этот же период удалось сбить четыре авиабомбы.

Согласно данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, большинство дронов вновь пришлось на его регион — он подвергся атаке 106 беспилотников, из них сбили и подавили 97. До этого, в ночь на 5 октября, ПВО перехватила и уничтожила 32 БПЛА Украины над регионами России.