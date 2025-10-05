 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Нетаньяху отправил делегацию в Египет для переговоров о заложниках

Нетаньяху отправил делегацию в Египет для переговоров с США о заложниках
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Рон Дермер
Рон Дермер (Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС)

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил переговорной группе во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером отправиться в Египет для обсуждения с США освобождения заложников. Слова премьера в соцсети Х опубликовала пресс-служба МИД Израиля.

Обсуждение этого вопроса будет ограничено техническими деталями, а сами переговоры продлятся всего несколько дней. «Как четко заявил сегодня президент [США Дональд] Трамп: «Мы больше не потерпим никаких задержек, траты времени или уловок со стороны ХАМАС», — отметил премьер.

«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа
Политика
Фото:Salah Malkawi / Getty Images

Переговоры стартуют 5 октября, как сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, они пройдут в Шарм-эш-Шейхе. В них, помимо Дермера, примут участие спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы США предприниматель Джаред Кушнер.

Помимо заложников, стороны обсудят прекращение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Накануне N12 со ссылкой на источники сообщил, что предметные переговоры, которые затронут следующие этапы соглашения, пройдут позднее.

Однако, как отметил телеканал, предполагается, что Израиль может продолжить боевые действия, если сделка провалится. По словам высокопоставленного израильского чиновника, «нас ждет драматическая неделя».

Белый дом представил «план Трампа» по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября, он включает 20 пунктов, в том числе:

  • прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников»;
  • возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных;
  • члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию;
  • управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа;
  • ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором;
  • Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу и др.

Полина Дуганова
