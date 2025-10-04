 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

N12 узнал, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа

N12: переговоры по Газе в рамках плана Трампа начнутся 5 октября в Египте
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По данным N12, в Египет выехал спецпосланник Трампа Уиткофф. Ранее ХАМАС и Израиль поддержали мирный план Трампа по Газе
Фото: Jon Chica / Shutterstock
Фото: Jon Chica / Shutterstock

Переговоры по первому этапу плана США по освобождению заложников и прекращению конфликта в Газе ожидаются в воскресенье, 5 октября, в Египте, сообщает N12 со ссылкой на источники.

Во встрече будут участвовать делегации Израиля и Штатов. Спецпосланник США Стив Уиткофф находится на пути в Египет, пишет N12.

Дипломатический источник телеканала рассказал: «Министр [стратегического планирования Израиля] Рон Дермер возглавит израильскую делегацию и примет участие в переговорах в Египте. На первом этапе переговоры будут касаться технической координации механизма освобождения заложников, а затем намерения провести предметные переговоры относительно следующих этапов соглашения».

Предполагается, что Израиль может продолжить боевые действия, если сделка провалится. По словам высокопоставленного израильского чиновника, «нас ждет драматическая неделя».

N12 добавил, что сотрудники службы безопасности Израиля начали составлять список заключенных, которые подлежат освобождению. Кроме этого, переговорные группы также разрабатывают карты вывода войск.

Израиль хочет сосредоточить обсуждение на вопросе освобождения всех заложников и отложить до следующего этапа переговоров имена тех, кого должен освободить сам Израиль. Также он хочет отложить обсуждение линий отвода ЦАХАЛ и прекращения огня.

В то же время на переговорах, как пишет телеканал, могут возникнуть препятствия, поскольку неизвестно, согласится ли ХАМАС на промежуток между выводом войск ЦАХАЛ и освобождением заложников.

В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля, несмотря на призыв Трампа
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

В конце сентября Белый дом представил план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября, он состоит из 20 пунктов.

Согласно плану, ХАМАС должен вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов с момента публичного принятия Израилем соглашения, после прекращения огня и отвода израильских войск на согласованную линию. В ответ Израиль освободит 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, а также вернет «останки 15 жителей Газы» за каждого заложника.

После боевики ХАМАС сдадут оружие, получат амнистию и возможность покинуть сектор, не будут участвовать в управлении Газой, а военная инфраструктура группировки будет уничтожена.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки. Накануне план по Газе поддержал и ХАМАС.

Глава Белого дома пригрозил, что если соглашение с ХАМАС не будет достигнуто до вечера 5 октября по времени Вашингтона, то «разразится ад». Он также призвал Израиль прекратить все бомбардировки. Однако позднее местные власти сообщили об ударах по сектору Газа.

