Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть

Трамп: ХАМАС будет полностью уничтожен при отказе отдать власть в секторе Газа

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Если ХАМАС не откажется от власти в Газе, что предполагает мирный план, на который согласилась группировка, она будет полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.

«Полное уничтожение!» — написал республиканец в текстовом сообщении корреспонденту CNN.

Журналист обратил внимание президента США на заявление сенатора Линдси Грэма, который интерпретировал заявления ХАМАС как отказ от предложенной Трампом сделки. «Узнаем. Время покажет!!!» — ответил на это Трамп.



Накануне Трамп сообщил, что по итогам переговоров Израиль согласился на предложенную США первоначальную линию отвода сил в секторе Газа. Вашингтон передал это предложение ХАМАС. «Как только ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно», — заявил американский президент.

По плану, ХАМАС должен вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов с момента публичного принятия соглашения Израилем — после прекращения огня и отвода израильских войск на согласованную линию.

Взамен Израиль, в частности, освободит 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. После выполнения этих условий члены ХАМАС сдадут оружие, получат амнистию и возможность покинуть сектор, не будут участвовать в управлении Газой, а военная инфраструктура группировки будет уничтожена.