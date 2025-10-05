 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть

Трамп: ХАМАС будет полностью уничтожен при отказе отдать власть в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Если ХАМАС не откажется от власти в Газе, что предполагает мирный план, на который согласилась группировка, она будет полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.

«Полное уничтожение!» — написал республиканец в текстовом сообщении корреспонденту CNN.

Журналист обратил внимание президента США на заявление сенатора Линдси Грэма, который интерпретировал заявления ХАМАС как отказ от предложенной Трампом сделки. «Узнаем. Время покажет!!!» — ответил на это Трамп.

Axios узнал, что Трамп матом убедил Нетаньяху согласиться на сделку
Политика
Дональд Трамп


Накануне Трамп сообщил, что по итогам переговоров Израиль согласился на предложенную США первоначальную линию отвода сил в секторе Газа. Вашингтон передал это предложение ХАМАС. «Как только ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно», — заявил американский президент.

По плану, ХАМАС должен вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов с момента публичного принятия соглашения Израилем — после прекращения огня и отвода израильских войск на согласованную линию.

Взамен Израиль, в частности, освободит 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. После выполнения этих условий члены ХАМАС сдадут оружие, получат амнистию и возможность покинуть сектор, не будут участвовать в управлении Газой, а военная инфраструктура группировки будет уничтожена.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп ХАМАС США сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа
Политика
Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС
Политика
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева после травмы Спорт, 19:41
Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть Политика, 19:35
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Big Data и омниканальность: как банки меняют рекламный рынок Радио, 19:28
«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Россиянам пообещали в октябре одно из самых красивых суперлуний Общество, 19:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами Политика, 19:17
В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства Общество, 19:11
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области Общество, 19:00
Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов» Политика, 18:49
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 18:49
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45