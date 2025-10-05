Axios узнал, что Трамп матом убедил Нетаньяху согласиться на сделку
Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стремясь убедить его согласиться на сделку для прекращения войны в секторе Газа. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
Их разговор состоялся после того, как ХАМАС дал расплывчатое согласие на выдвинутый президентом США план: группировка согласилась освободить всех оставшихся заложников в обмен на прекращение войны и полный вывод израильских войск из Газы, но потребовала провести переговоры по многим деталям.
Несмотря на отсутствие твердого согласия, Трамп посчитал это успехом и позвонил Нетаньяху, но тот был скептичен и сказал, что повода для радости нет.
Трамп ответил на это: «I don't know why you're always so fucking negative», что можно перевести как «Не пойму, почему ты всегда такой чертовски недовольный». «Это победа. Возьми ее», — добавил президент США.
Трамп не ожидал настолько холодного отношения премьера Израиля к ответу ХАМАС и потому отреагировал столь несдержанно, объяснили Axios источники. По сведениям Axios, Нетаньяху воспринимает ответ ХАМАС как отказ от предложенного Трампом плана.
Президент США затем рассказал журналистам, что сказал Нетаньяху: сделка является его «шансом на победу» — и тот согласился. «Он должен был с этим смириться. У него нет выбора. Со мной нужно смириться», — добавил американский лидер.
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения в ближайшие несколько дней. По его словам, Израиль после переговоров согласился на предложение США по поводу первоначальной линии отвода сил в секторе Газа, теперь это должен подтвердить ХАМАС. Как только это произойдет, режим прекращения огня вступит в силу немедленно, заверил глава Белого дома.
