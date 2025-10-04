 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В заявлении группировки сказано, что план Трампа отражает позицию палестинского сопротивления. Ранее план также поддержали ХАМАС и Израиль
Фото: Salah Malkawi / Getty Images
Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Палестинская группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) поддержала ответ группировки на план США по прекращению войны в Газе, сообщают Reuters и The Times of Israel.

«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад» ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — говорится в заявлении группировки.

«Исламский джихад» напрямую не связан с ХАМАС, но ведет вместе с ним борьбу против Израиля в секторе Газа. Это вторая по численности группировка в эксклаве.

Вскоре после нападения на Израиль боевиков ХАМАС в октябре 2023 года «Исламский джихад» заявил, что удерживает в плену более 30 израильских заложников. Группировка требует в обмен на их освобождение возвращения палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.

В то же время, согласно сообщениям местных властей, как пишет Al Jazeera, в субботу, 4 октября, Израиль нанес удар по сектору Газа после того, как Трамп призвал прекратить бомбардировки, а ХАМАС заявил, что готов к миру.

Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС
Политика
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Группировка ХАМАС ранее также пообещала вернуть всех живых израильских заложников и передать тела погибших в рамках мирного плана, предложенного Трампом для завершения конфликта в Газе.

Ранее американский лидер потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «неизбежными последствиями».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

План Трампа, состоящий из 20 пунктов, предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ХАМАС США сектор Газа мирный план
Материалы по теме
Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе
Политика
Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС
Политика
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Перед матчем с Россией сборная Боливии сыграет с «Локомотивом» Спорт, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Сумма пособия по беременности и родам достигнет ₽1 млн в 2027 году Общество, 12:52
«Пока я снимал, я был абсолютно свободен»: памяти Марлена Хуциева Общество, 12:49 
Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море Политика, 12:48
В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля, несмотря на призыв Трампа Политика, 12:43
Военные России нанесли удары по объектам энергетики Украины Политика, 12:33
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Минюст потребовал ликвидировать Партию роста Политика, 12:29
Дочь Тутберидзе победила на Мемориале Тена в танцах на льду Спорт, 12:26
В Совфеде разъяснили идею о возможном изъятии пустующих квартир Общество, 12:20
Экс-помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине Политика, 12:01
Томас Грэм — РБК: «Контуры мирного урегулирования уже просматриваются»Подписка на РБК, 12:00