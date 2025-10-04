«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа

В заявлении группировки сказано, что план Трампа отражает позицию палестинского сопротивления. Ранее план также поддержали ХАМАС и Израиль

Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Палестинская группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) поддержала ответ группировки на план США по прекращению войны в Газе, сообщают Reuters и The Times of Israel.

«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад» ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — говорится в заявлении группировки.

«Исламский джихад» напрямую не связан с ХАМАС, но ведет вместе с ним борьбу против Израиля в секторе Газа. Это вторая по численности группировка в эксклаве. Вскоре после нападения на Израиль боевиков ХАМАС в октябре 2023 года «Исламский джихад» заявил, что удерживает в плену более 30 израильских заложников. Группировка требует в обмен на их освобождение возвращения палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.

В то же время, согласно сообщениям местных властей, как пишет Al Jazeera, в субботу, 4 октября, Израиль нанес удар по сектору Газа после того, как Трамп призвал прекратить бомбардировки, а ХАМАС заявил, что готов к миру.

Группировка ХАМАС ранее также пообещала вернуть всех живых израильских заложников и передать тела погибших в рамках мирного плана, предложенного Трампом для завершения конфликта в Газе.

Ранее американский лидер потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «неизбежными последствиями».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

План Трампа, состоящий из 20 пунктов, предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.