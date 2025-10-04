Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС

Израиль готов к немедленной реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по немедленному освобождению ХАМАС всех заложников, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после ответа группировки, пишет The Times of Israel.

«Мы продолжим работать в сотрудничестве с президентом и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые соответствуют видению Трампа прекращения войны», — сказали там.

В заявлении не упоминается призыв главы Белого дома к Израилю немедленно прекратить удары по сектору Газа, отмечает издание.

Израильский чиновник сообщил Axios, что Нетаньяху был удивлен реакцией Трампа. В ходе консультаций, проведенных после ответа ХАМАС и до заявления Трампа, премьер подчеркнул, что рассматривает ответ группировки как отклонение от плана Вашингтона, пишет издание.

Согласно плану Трампа, ХАМАС отводится 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения соглашения. Взамен Израиль освободит палестинских заключенных. Группировка заявила, что сможет освободить всех заложников «при создании необходимых условий для проведения обмена».

Источники Axios сообщили, что ХАМАС передал посредникам, что не знает, где находятся тела всех погибших заложников, поэтому потребуется более 72 часов.

