Путин назвал отличия современных войн
В современных войнах новое значение приобрели попытки информационных атак, нанесения экономического ущерба и применение беспилотных систем, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
Так он ответил на вопрос, «что по-другому стало с войной» в наше время.
По словам президента, «невоенные способы решения военных вопросов» были всегда, но сейчас ситуация изменилась из-за новых технологий. «Информационные атаки, влияние на политическое сознание страны потенциального противника, попытки разложить это сознание», — перечислил президент.
Как считает Путин, использовать эти методы против России сейчас не получается. В пример он привел то, что в стране, как ему говорили, «возрождается такая русская традиция»: молодые девушки приходят на мероприятия или в заведения «в кокошниках, в русских нарядах».
«Меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, наоборот, их эффект, обратный ожидаемому, получают», — сказал Путин. Он добавил, что у молодежи страны есть внутренняя защита от попыток повлиять на них извне, это говорит об их зрелости.
«Сюда же и попытки нанести ущерб экономике, финансовой сфере и так далее, что, конечно, очень опасно. Но если говорить о чисто военной составляющей, то здесь, конечно, очень много появляется новизны, связанной, конечно, с развитием технологий. Ну и так это у всех на слуху. Тем не менее скажу, это беспилотные системы, причем в воздухе, в трех средах, и в воздухе, и на земле, и на воде», — дополнил президент список «отличий» современных войн.
