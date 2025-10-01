 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Резолюция призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. Москва указывала, что действия с ее средствами будут расценены как воровство
Джон Кеннеди
Джон Кеннеди (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

В Сенат США внесен проект резолюции с призывом направить Украине замороженные российские активы. С инициативой выступил республиканец Джон Кеннеди, а также его коллеги, среди которых республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

«Резолюция, призывающая исполнительную власть и лидеров «Большой семерки» и Европейского союза конфисковать суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией стран «Большой семерки», и перечислять эти средства Украине траншами в размере не менее $10 млрд в месяц до полного их исчерпания», — гласит название документа.

В резолюции сказано, что Россия, согласно международному праву, должна выплатить репарации за ущерб Украине, на восстановление которой нужно $524 млрд. Общий размер замороженных активов оценивался в примерно $300 млрд.

Одним из стимулов для конфискации активов другими странами в документе незвано предоставление им «приоритета при продаже американского оружия» в случае передачи средств Украине.

Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России
Политика
Фридрих Мерц

За последние две недели это не первая инициатива в Конгрессе США по российским активам. 20 сентября республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус (в числе их соавторов также Грэм и Блюменталь) представили двухпартийный законопроект, предусматривающий передачу замороженных российских активов, находящихся в США, Украине каждые 90 дней в размере не менее $250 млн.

Обе инициативы выдвинуты на основании закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO), который был принят в апреле 2024 года, то есть при прошлой администрации.

Основная часть российских активов заморожена в Европе. В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет российских активов.

Президент Владимир Путин говорил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решение в отношении замороженных российских средств.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы конфискация Украина Сенат США США
Материалы по теме
Бельгия отвергла идею кредита Киеву в €140 млрд за счет активов России
Экономика
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России
Политика
Захарова пообещала жесткие меры в ответ на изъятие активов России в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36