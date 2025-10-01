Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям

Резолюция призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. Москва указывала, что действия с ее средствами будут расценены как воровство

Джон Кеннеди (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

В Сенат США внесен проект резолюции с призывом направить Украине замороженные российские активы. С инициативой выступил республиканец Джон Кеннеди, а также его коллеги, среди которых республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

«Резолюция, призывающая исполнительную власть и лидеров «Большой семерки» и Европейского союза конфисковать суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией стран «Большой семерки», и перечислять эти средства Украине траншами в размере не менее $10 млрд в месяц до полного их исчерпания», — гласит название документа.

В резолюции сказано, что Россия, согласно международному праву, должна выплатить репарации за ущерб Украине, на восстановление которой нужно $524 млрд. Общий размер замороженных активов оценивался в примерно $300 млрд.

Одним из стимулов для конфискации активов другими странами в документе незвано предоставление им «приоритета при продаже американского оружия» в случае передачи средств Украине.

За последние две недели это не первая инициатива в Конгрессе США по российским активам. 20 сентября республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус (в числе их соавторов также Грэм и Блюменталь) представили двухпартийный законопроект, предусматривающий передачу замороженных российских активов, находящихся в США, Украине каждые 90 дней в размере не менее $250 млн.

Обе инициативы выдвинуты на основании закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO), который был принят в апреле 2024 года, то есть при прошлой администрации.

Основная часть российских активов заморожена в Европе. В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет российских активов.

Президент Владимир Путин говорил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решение в отношении замороженных российских средств.