Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского

Трамп: организовать переговоры Путина и Зеленского можно только с позиции силы

Организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Владимиром Зеленским можно только с позиции силы, заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами вооруженных сил США.

Он отметил, что у американских властей есть рычаги давления на глав обоих государств, в противном случае Путин и Зеленский «даже не взяли бы трубку».

«Нам остается только уладить вопрос с президентами Путиным и Зеленским. Мы должны собрать их вместе и добиться результата. Но сделать это можно только с позиции силы. Если бы мы были слабыми, то они даже не взяли бы трубку, но мы очень сильные», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Путин не могут вести переговоры из-за «взаимной ненависти». Тогда он допустил, что ему придется организовать переговорный процесс самостоятельно.

23 сентября он заявил, что Украина может вернуться к своим старым границам и даже «пойти дальше». CNN написал, что такими высказываниями он пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Позже президент Финляндии Александр Стубб также объяснил, что считает это заявление «сдерживающим фактором».

В Кремле исключают возможность территориальных уступок Киеву.

29 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил паузу в переговорах нежеланием Киева продолжать диалог. Ранее он отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной.