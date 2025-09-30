 Перейти к основному контенту
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского

Трамп: организовать переговоры Путина и Зеленского можно только с позиции силы
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского
Организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Владимиром Зеленским можно только с позиции силы, заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами вооруженных сил США.

Он отметил, что у американских властей есть рычаги давления на глав обоих государств, в противном случае Путин и Зеленский «даже не взяли бы трубку».

«Нам остается только уладить вопрос с президентами Путиным и Зеленским. Мы должны собрать их вместе и добиться результата. Но сделать это можно только с позиции силы. Если бы мы были слабыми, то они даже не взяли бы трубку, но мы очень сильные», — сказал он.

Трамп предложил любому генералу выйти со съезда, если ему не нравится
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Путин не могут вести переговоры из-за «взаимной ненависти». Тогда он допустил, что ему придется организовать переговорный процесс самостоятельно.

23 сентября он заявил, что Украина может вернуться к своим старым границам и даже «пойти дальше». CNN написал, что такими высказываниями он пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Позже президент Финляндии Александр Стубб также объяснил, что считает это заявление «сдерживающим фактором».

В Кремле исключают возможность территориальных уступок Киеву.

29 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил паузу в переговорах нежеланием Киева продолжать диалог. Ранее он отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной.

Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
