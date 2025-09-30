Трамп предложил любому генералу выйти со съезда, если ему не нравится

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде генералов армии США, в шутливой манере предложил любому, кто не согласен с ним, выйти со съезда. Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из зала. И можете попрощаться и с вашим званием, и с вашим будущим», — сказал Трамп под смех собравшихся.

Также в своей речи Трамп вспомнил о своем решении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны (Department of War), отметив, что оно стало «очень популярным». Кроме того, президент США упомянул представленный накануне Белым домом план по прекращению войны Израиля с ХАМАС.

«Этого не происходило 3 тыс. лет. Я спросил: «Как долго вы воюете?» «Три тысячи лет, сэр». Это долгий срок, но я думаю, что мы уладили это», — сказал он.

На прошлой неделе The Washington Post писала , что глава Пентагона Пит Хегсет приказал высокопоставленным военным прибыть на базу морской пехоты Куантико в Северной Вирджинии, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и личном видении «воинской этики». На съезд приглашены все адмиралы и генералы, а также их старшие командиры.

Ранее газета The New York Times писала, что сбор столь большого количества высокопоставленных военных может создать угрозу безопасности. Издание отметило, что «мероприятия такого уровня», как правило, долго планируются и внезапное собрание генералов «очень необычно».