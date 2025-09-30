 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп предложил любому генералу выйти со съезда, если ему не нравится

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде генералов армии США, в шутливой манере предложил любому, кто не согласен с ним, выйти со съезда. Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из зала. И можете попрощаться и с вашим званием, и с вашим будущим», — сказал Трамп под смех собравшихся.

Также в своей речи Трамп вспомнил о своем решении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны (Department of War), отметив, что оно стало «очень популярным». Кроме того, президент США упомянул представленный накануне Белым домом план по прекращению войны Израиля с ХАМАС.

«Этого не происходило 3 тыс. лет. Я спросил: «Как долго вы воюете?» «Три тысячи лет, сэр». Это долгий срок, но я думаю, что мы уладили это», — сказал он.

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

На прошлой неделе The Washington Post писала, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал высокопоставленным военным прибыть на базу морской пехоты Куантико в Северной Вирджинии, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и личном видении «воинской этики». На съезд приглашены все адмиралы и генералы, а также их старшие командиры.

Ранее газета The New York Times писала, что сбор столь большого количества высокопоставленных военных может создать угрозу безопасности. Издание отметило, что «мероприятия такого уровня», как правило, долго планируются и внезапное собрание генералов «очень необычно».

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Дональд Трамп Пентагон США Армия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп получит $24,5 млн от YouTube за заморозку канала
Технологии и медиа
Кремль поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
Политика
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Россиянин Непомнящий опустился на 19-ю строчку в рейтинге FIDE Спорт, 18:21
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ сохранил курс доллара на 1 октября ниже ₽83 Инвестиции, 17:52