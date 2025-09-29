 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Хельсинки будет придерживаться протокола. Это заявление прозвучало на фоне призывов сбивать нарушившие пространство стран НАТО летающие объекты. Кремль считает эти призывы безответственными, а обвинения — беспочвенными.
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Вооруженные силы Финляндии не будут сразу сбивать нарушившие границы страны самолеты, ответил президент Александр Стубб в интервью CNN.

По его словам, военные будут придерживаться протокола с четким порядком действий в случае нарушения воздушного пространства Финляндии.

«Сначала мы проверяем, затем объявляем, а затем Военно-воздушные силы решают, что должно произойти. <...> Так что все зависит от ситуации, у нас есть очень четкий юридический протокол».

На вопрос журналистки о призывах президента США Дональда Трампа сбивать самолеты, нарушившие пространство НАТО, президент Финляндии ответил, что воспринимает его слова как «сдерживающий фактор».

«Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор, исходящий от президента США, очень похожий на заявление, которое он сделал во вторник в соцсети SocialTruth, где говорил о возвращении Украине ее земель», — сказал он.

Стубб также отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.

Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией
Политика
Александр Стубб

В сентябре в ряде стран Европы произошли инциденты с обнаружением беспилотников и фиксированием самолетов, нарушивших воздушное пространство стран. Так, 10 сентября Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронов в небе над страной, 13 сентября неопознанный беспилотник зафиксировали над Румынией, а 22 сентября о дронах над военными объектами и аэропортом сообщили в Норвегии и Дании.

Помимо этого, Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.

Кремль и Минобороны России отвергают все обвинения. На Генассамблее ООН глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. Он отметил, что дроны, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей.

После произошедших инцидентов страны ЕС и НАТО запустили ряд проектов, призванных защищать границы Восточной Европы, таких как «Восточный часовой» и «стена дронов».

Также начали звучать заявления о готовности НАТО сбивать неопознанные объекты, нарушившие воздушное пространство стран. Так, об этом заявил Трамп, чешский президент Петр Павел и генеральный секретарь блока Марк Рютте. Последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным. Помимо этого, Bloomberg сообщил, что послы Великобритании, Германии и Франции на встрече в Москве предупредили российскую сторону о готовности стран НАТО применить силу в случае подобных инцидентов.

В Кремле такие призывы назвали «безответственными», а обвинения — «беспочвенными». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сколь-либо убедительных доказательств нарушения воздушного пространства Россией представлено не было.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Александр Стубб Финляндия Россия НАТО Самолеты беспилотники
Материалы по теме
Стубб назвал гарантии безопасности для Украины «сдерживающим фактором»
Политика
Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией
Политика
В Финляндии сообщили о замеченных в небе дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минфин допустил проведение трех IPO и SPO госкомпаний в 2026 году Инвестиции, 11:36
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком Общество, 11:30
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году Общество, 11:30
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 11:29
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия Политика, 11:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:21
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:10
Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты Политика, 11:10
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:02
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:01
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске Общество, 11:01
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 11:00