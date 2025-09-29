Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты

Хельсинки будет придерживаться протокола. Это заявление прозвучало на фоне призывов сбивать нарушившие пространство стран НАТО летающие объекты. Кремль считает эти призывы безответственными, а обвинения — беспочвенными.

Александр Стубб (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Вооруженные силы Финляндии не будут сразу сбивать нарушившие границы страны самолеты, ответил президент Александр Стубб в интервью CNN.

По его словам, военные будут придерживаться протокола с четким порядком действий в случае нарушения воздушного пространства Финляндии.

«Сначала мы проверяем, затем объявляем, а затем Военно-воздушные силы решают, что должно произойти. <...> Так что все зависит от ситуации, у нас есть очень четкий юридический протокол».

На вопрос журналистки о призывах президента США Дональда Трампа сбивать самолеты, нарушившие пространство НАТО, президент Финляндии ответил, что воспринимает его слова как «сдерживающий фактор».

«Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор, исходящий от президента США, очень похожий на заявление, которое он сделал во вторник в соцсети SocialTruth, где говорил о возвращении Украине ее земель», — сказал он.

Стубб также отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.

В сентябре в ряде стран Европы произошли инциденты с обнаружением беспилотников и фиксированием самолетов, нарушивших воздушное пространство стран. Так, 10 сентября Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронов в небе над страной, 13 сентября неопознанный беспилотник зафиксировали над Румынией, а 22 сентября о дронах над военными объектами и аэропортом сообщили в Норвегии и Дании.

Помимо этого, Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.

Кремль и Минобороны России отвергают все обвинения. На Генассамблее ООН глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. Он отметил, что дроны, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей.

После произошедших инцидентов страны ЕС и НАТО запустили ряд проектов, призванных защищать границы Восточной Европы, таких как «Восточный часовой» и «стена дронов».

Также начали звучать заявления о готовности НАТО сбивать неопознанные объекты, нарушившие воздушное пространство стран. Так, об этом заявил Трамп, чешский президент Петр Павел и генеральный секретарь блока Марк Рютте. Последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным. Помимо этого, Bloomberg сообщил, что послы Великобритании, Германии и Франции на встрече в Москве предупредили российскую сторону о готовности стран НАТО применить силу в случае подобных инцидентов.

В Кремле такие призывы назвали «безответственными», а обвинения — «беспочвенными». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сколь-либо убедительных доказательств нарушения воздушного пространства Россией представлено не было.