Мерц вновь заявил об отсутствии мира в Германии

Германия не находится в условиях мира, хотя и не воюет, заявил канцлер Фридрих Мерц, передает Die Zeit.

Германия, по его словам, находится все в более напряженной ситуации в сфере безопасности на фоне конфликта между Россией и Украиной.

«Я скажу это одним предложением, которое, возможно, на первый взгляд немного шокирует, но я точно имею в виду то, что говорю. Мы не находимся в состоянии войны, но мы также уже не в мире», — сказал Мерц.

Как подчеркнул канцлер, Германия переживает время фундаментальных изменений. «Мы находимся в совершенно другом мире», — отметил канцлер.

Он подчеркнул растущее число полетов дронов, которые, например, были замечены, над Шлезвигом-Гольштейном. Мерц назвал ситуацию тревожной.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил 27 сентября, что ночью над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были обнаружены «рои беспилотников». Добриндт отметил, что угроза может быть «абстрактной, но в отдельных случаях она весьма конкретна».

Мерц подчеркнул, что на данный момент, речь идет, очевидно, о беспилотниках, не вооруженных, но оснащенных разведывательной техникой.

Мерц уже заявлял ранее, 27 сентября, что Германия не живет в условиях мира. Тогда он упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки», но деталей не привел.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, выступая в ООН, что Россия встревожена из-за заявления властей некоторых стран ЕС и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Он назвал подобные высказывания подрывающими усилия по поиску баланса интересов всех членов международного сообщества. По словам Лаврова, они пытаются навязать односторонние подходы и грубо нарушают требование суверенного равенства государств. Кроме того, Лавров отметил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.