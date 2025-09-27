Эрдоган заявил о разжигающих конфликт на Украине «баронах войны»
Некоторые игроки разжигали военные действия между Россией и Украиной, Турция же трудилась ради установления мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus, передает Bogaz Gazetesi.
«Когда многие страны отвернулись от сирийцев, мы их не оставили. То же самое мы делали и в конфликте между Россией и Украиной. Пока бароны войны подливали масло в огонь, мы трудились ради справедливого мира. И сейчас мы делаем это же в Палестине, в Газе», — сказал Эрдоган.
Эрдоган не уточнил, каких именно игроков он имел в виду.
В июле 2024 года Эрдоган заявил, что «некоторые западные страны и круги выступают за курс действий, который приведет к развязыванию Третьей мировой войны», говорится на сайте администрации президента. Тогда он отметил, что есть торговцы оружием, которые хотят зарабатывать, а «западный рынок является для них очевидным направлением».
23 сентября 2025 года турецкий лидер пообещал «с большим энтузиазмом» поддерживать мирные переговоры России и Украины. «Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов