Эрдоган заявил о разжигающих конфликт на Украине «баронах войны»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Некоторые игроки разжигали военные действия между Россией и Украиной, Турция же трудилась ради установления мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus, передает Bogaz Gazetesi.

«Когда многие страны отвернулись от сирийцев, мы их не оставили. То же самое мы делали и в конфликте между Россией и Украиной. Пока бароны войны подливали масло в огонь, мы трудились ради справедливого мира. И сейчас мы делаем это же в Палестине, в Газе», — сказал Эрдоган.

Эрдоган не уточнил, каких именно игроков он имел в виду.

В июле 2024 года Эрдоган заявил, что «некоторые западные страны и круги выступают за курс действий, который приведет к развязыванию Третьей мировой войны», говорится на сайте администрации президента. Тогда он отметил, что есть торговцы оружием, которые хотят зарабатывать, а «западный рынок является для них очевидным направлением».

23 сентября 2025 года турецкий лидер пообещал «с большим энтузиазмом» поддерживать мирные переговоры России и Украины. «Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших», — сказал он.