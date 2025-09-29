 Перейти к основному контенту
Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн

Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн за президентские траты
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: AP / ТАСС)

Суд в Грузии постановил взыскать с бывшего президента республики Михаила Саакашвили и бывшего руководителя его охраны Теймураза Джанашия почти 8,4 млн лари (около $3,1 млн). Еще 600 тыс. лари ($222 тыс.) экс-глава государства должен выплатить самостоятельно, сообщает местное агентство «Интерпрессньюс».

Этот гражданский иск поступил от Министерства финансов страны после того, как в марте суд признал Саакашвили и Джанашию виновными по уголовному делу о растрате государственных средств. 

По версии следствия, эти деньги были незаконно израсходованы в период нахождения Саакашвили на посту главы государства в 2004–2013 годах. Среди трат, которые, по версии следствия, он позволил себе за счет казны: брендовая одежда, отдых в дорогих гостиницах, услуги личного повара и стилиста, процедуры для похудения, а также аренда самолетов.

За что экс-президента Саакашвили приговорили к 12,5 годам тюрьмы
Политика
Михаил Саакашвили&nbsp;на экране&nbsp;по видеосвязи во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне массовых антиправительственных протестов в 2007 году в Тбилиси, Грузия,&nbsp;октябрь&nbsp;2023 года

12 марта суд по этому делу о присвоении и растрате приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Джанашию же оштрафовали на 300 тыс. лари. Судья пришел к выводу: доказательств, что экс-глава Госбезопасности тоже тратил госденьги, нет, однако он «использовал свое служебное положение вопреки общественным интересам», обеспечивая секретность трат Саакашвили.

Через несколько дней суд добавил Саакашвили еще 4,5 года заключения за незаконное пересечение границы республики при возвращении из-за рубежа в 2021 году. Его суммарный тюремный срок составил 12,5 года.

В Грузии создадут комиссию по изучению работы властей времен Саакашвили
Политика
Михаил Саакашвили в 2011 году

Обвинение о растрате предъявили Саакашвили и Джанашии еще в 2014 году. Оба своей вины не признали, а обвинения назвали абсурдными. Саакашвили тогда находился за границей: Грузию он покинул в конце 2013-го, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока.

Сейчас экс-президент Грузии фактически сидит под домашним арестом — в 2022 году из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки его перевели из СИЗО в частную клинику Vivamed, где он проходит реабилитацию до сих пор. Осенью 2024-го премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал возможное помилование Саакашвили бессмысленным.

Михаил Саакашвили фото
Михаил Саакашвили
политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
