Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили
Суд в Грузии приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы (ст. 344 УК республики), передает Mtavari.
Судья Михаил Джинджолия применил принцип вынесения приговора по совокупности совершенных преступлений и добавил срок к уже назначенному политику наказанию. 12 марта Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.
Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
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