 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 годам за незаконное пересечение границы
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Суд в Грузии приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы (ст. 344 УК республики), передает Mtavari.

Судья Михаил Джинджолия применил принцип вынесения приговора по совокупности совершенных преступлений и добавил срок к уже назначенному политику наказанию. 12 марта Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.

Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

Как экс-президент Саакашвили получил третий срок по «делу о пиджаках»
Политика
Михаил Саакашвили&nbsp;на экране&nbsp;по видеосвязи во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне массовых антиправительственных протестов в 2007 году в Тбилиси, Грузия,&nbsp;октябрь&nbsp;2023 года

Материал дополняется

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Михаил Саакашвили фото

Михаил Саакашвили

политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
Материалы по теме
Как экс-президент Саакашвили получил третий срок по «делу о пиджаках»
Политика
Прокуратура Грузии отказалась обжаловать приговор Саакашвили
Политика
Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за автоподписейПолитика, 10:48
ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений до ₽68 трлн в 2025 годуИнвестиции, 10:47
Владеть бизнесом за рубежом в 2025 году стало еще рискованнее: 4 причиныPro, 10:45
Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против РоссииПолитика, 10:44
Суд в Грузии вынес новый приговор СаакашвилиПолитика, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Росстат зафиксировал рост ввода жилья в феврале 2025 годаНедвижимость, 10:37
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Адвокат счел фейком слова Ефремова о планах устроить «чудовищную движуху»Общество, 10:34
ФАС усиливает давление на участников торгов: как защититьсяPro, 10:29
Почему винтаж снова в моде и как грамотно его внедрить в гардеробLife, 10:28
Матвиенко встретилась в Баку с президентом АзербайджанаПолитика, 10:26
Индекс гособлигаций Мосбиржи поднялся до максимума с мая 2024 годаИнвестиции, 10:07
МВД предупредило о схеме мошенничества с перерасчетом квартплатыОбщество, 10:05
США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против РоссииПолитика, 10:01