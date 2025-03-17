Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 годам за незаконное пересечение границы

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Суд в Грузии приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы (ст. 344 УК республики), передает Mtavari.

Судья Михаил Джинджолия применил принцип вынесения приговора по совокупности совершенных преступлений и добавил срок к уже назначенному политику наказанию. 12 марта Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.

Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

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