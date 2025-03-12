Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Суд в Грузии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего президента Михаила Саакашвили по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн), передает Mtavari.

В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны.

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