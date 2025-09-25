 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

Европейские чиновники во время встречи предупредили, что могут прибегнуть к уничтожению техники в случае нарушения своего воздушного пространства, выяснил Bloomberg. Москва отвергает обвинения
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на нарушения своего воздушного пространства, в том числе применением силы и уничтожением техники, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По их словам, во время встречи в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вхождения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Агентство пишет, что европейские чиновники опасаются эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски
Политика
Истребители&nbsp;Су-35

Эстония 19 сентября обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.

Минобороны России отвергает эти обвинения. Три российских истребителя МиГ-31 в тот день совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали, заявили в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами.

Посол России во Франции Алексей Мешков считает, что, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Он подчеркнул, что борта НАТО нарушают воздушное пространство России «довольно часто», но их при этом не сбивают, и опроверг причастность Москвы к инцидентам с дронами в Европе.

Президент США Дональд Трамп выразил согласие с мнением, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока. Генсек блока Марк Рютте уточнил, что альянс готов сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство НАТО, в случае необходимости.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Европа Самолеты предупреждение Россия
Материалы по теме
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски
Политика
Посол допустил войну в случае, если НАТО собьет самолет России
Политика
Турция отправила в Литву самолет для обнаружения дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05