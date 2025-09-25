Bloomberg узнал о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

Европейские чиновники во время встречи предупредили, что могут прибегнуть к уничтожению техники в случае нарушения своего воздушного пространства, выяснил Bloomberg. Москва отвергает обвинения

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на нарушения своего воздушного пространства, в том числе применением силы и уничтожением техники, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По их словам, во время встречи в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вхождения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Агентство пишет, что европейские чиновники опасаются эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Эстония 19 сентября обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.

Минобороны России отвергает эти обвинения. Три российских истребителя МиГ-31 в тот день совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали, заявили в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами.

Посол России во Франции Алексей Мешков считает, что, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Он подчеркнул, что борта НАТО нарушают воздушное пространство России «довольно часто», но их при этом не сбивают, и опроверг причастность Москвы к инцидентам с дронами в Европе.

Президент США Дональд Трамп выразил согласие с мнением, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока. Генсек блока Марк Рютте уточнил, что альянс готов сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство НАТО, в случае необходимости.