Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов

С 13:30 до 23:00 мск 28 сентября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Белгородской областью, еще один — над Курской областью, сообщило Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о семейной паре, которая пострадала в результате атаки беспилотника в селе Отрадное Белгородского района. Дрон атаковал гражданский автомобиль в момент, когда в нем находились супруги. По предварительным данным, женщина получила осколочное ранение плеча и баротравму, мужчина — осколочное ранение живота. Их состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, 28 сентября скончался мужчина , который получил ранения от взрыва беспилотника в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Как рассказал Гладков, после детонации дрона пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также со множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую районную больницу, спасти мужчину не удалось.

В ночь на 28 сентября над регионами России сбили 41 украинский беспилотник, из них над территорией Курской области — 12, над территорией Белгородской области — восемь.