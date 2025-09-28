 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

С 13:30 до 23:00 мск 28 сентября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Белгородской областью, еще один — над Курской областью, сообщило Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о семейной паре, которая пострадала в результате атаки беспилотника в селе Отрадное Белгородского района. Дрон атаковал гражданский автомобиль в момент, когда в нем находились супруги. По предварительным данным, женщина получила осколочное ранение плеча и баротравму, мужчина — осколочное ранение живота. Их состояние оценивается как стабильное.

Губернатор рассказал об отражении атаки дронов, летевших на Ярославль
Политика

Кроме того, 28 сентября скончался мужчина, который получил ранения от взрыва беспилотника в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Как рассказал Гладков, после детонации дрона пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также со множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую районную больницу, спасти мужчину не удалось.

В ночь на 28 сентября над регионами России сбили 41 украинский беспилотник, из них над территорией Курской области — 12, над территорией Белгородской области — восемь.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Курская область Белгородская область беспилотники
Материалы по теме
ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области
Политика
Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников
Политика
За три часа над российскими регионами сбили 11 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух пострадавших Политика, 00:36
Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях Политика, 00:15
Келлог заявил, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России Политика, 00:07
Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн Технологии и медиа, 00:00
Разморозка активов россиян в ЕС оказалась парализована из-за OFAC СШАПодписка на РБК, 00:00
«Росатом» заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС «Аккую» Экономика, 28 сен, 23:55
Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов Политика, 28 сен, 23:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду Политика, 28 сен, 23:22
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения Политика, 28 сен, 23:15
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок Политика, 28 сен, 22:46
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест Политика, 28 сен, 22:40
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия Общество, 28 сен, 21:59
ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент Политика, 28 сен, 21:53
«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании Спорт, 28 сен, 21:50