При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала семейная пара
В селе Отрадное Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, женщина получила осколочное ранение плеча и баротравму, мужчина — осколочное ранение живота.
После оказания первой помощи в местной больнице пострадавшие были переведены в горбольницу № 2 Белгорода. Их состояние оценивается как стабильное. Транспортное средство получило повреждения.
28 сентября скончался мужчина, который получил ранения от взрыва беспилотника в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. После детонации дрона его в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также со множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую районную больницу, где мужчина и скончался.
Накануне три человека получили ранения в результате атаки беспилотников на производственное предприятие в Шебекино. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще у одной женщины — ранения глаза и грудной клетки.
