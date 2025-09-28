 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала семейная пара

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Отрадное Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, женщина получила осколочное ранение плеча и баротравму, мужчина — осколочное ранение живота.

После оказания первой помощи в местной больнице пострадавшие были переведены в горбольницу № 2 Белгорода. Их состояние оценивается как стабильное. Транспортное средство получило повреждения.

Три человека пострадали при ракетном ударе по Белгороду
Политика

28 сентября скончался мужчина, который получил ранения от взрыва беспилотника в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. После детонации дрона его в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также со множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую районную больницу, где мужчина и скончался.

Накануне три человека получили ранения в результате атаки беспилотников на производственное предприятие в Шебекино. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще у одной женщины — ранения глаза и грудной клетки.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Ксения Потрошилина
Белгород ранение дроны атака дронов беспилотники
