В Белгородской области умер пострадавший из-за дрона мужчина

Гладков: умер мужчина, пострадавший от взрыва дрона в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мужчина, который утром 28 сентября пострадал от взрыва беспилотника в селе Новостроевка-Первая Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, после детонации дрона пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также со множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую районную больницу, где мужчина и скончался.

«Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил о подрыве жителя села Репяховка на взрывном устройстве. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал соблюдать правила безопасности.

Накануне, 27 сентября, при ракетном обстреле ВСУ пострадали три жителя Белгорода, включая 16-летнего подростка. Помимо этого в результате атаки были выбиты стекла на коммерческом объекте, а также в многоквартирном доме. Осколками были посечены десять машин.

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram