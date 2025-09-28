За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник
В ночь на 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны.
Из них над территорией Курской области уничтожили 12 дронов, над Брянской — десять, над Белгородской — восемь. Четыре беспилотника сбили над Тульской областью, три — над Ярославской, два — над Ростовской. По одному беспилотнику уничтожили над Новгородской и Самарской областями.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
В ночь на 28 сентября для обеспечения безопасности полетов временно закрыли аэропорты Пскова, Ярославля, подмосковный Жуковский, а также Калуги, Пензы и Самары. В Пензенской области вводили план «Ковер», через почти четыре часа его отменили.
Аэропорты Жуковский, Пензы, Пскова и Калуги уже возобновили работу, сообщила Росавиация.
Минувшей ночью в Белгородской области трое человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на производственное предприятие в Шебекино.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, женщина — осколочные ранения руки и головы. Еще одна пострадавшая получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Всех пострадавших госпитализировали.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов