За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник

В ночь на 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Из них над территорией Курской области уничтожили 12 дронов, над Брянской — десять, над Белгородской — восемь. Четыре беспилотника сбили над Тульской областью, три — над Ярославской, два — над Ростовской. По одному беспилотнику уничтожили над Новгородской и Самарской областями.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 28 сентября для обеспечения безопасности полетов временно закрыли аэропорты Пскова, Ярославля, подмосковный Жуковский, а также Калуги, Пензы и Самары. В Пензенской области вводили план «Ковер», через почти четыре часа его отменили.

Аэропорты Жуковский, Пензы, Пскова и Калуги уже возобновили работу, сообщила Росавиация.

Минувшей ночью в Белгородской области трое человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на производственное предприятие в Шебекино.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, женщина — осколочные ранения руки и головы. Еще одна пострадавшая получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Всех пострадавших госпитализировали.