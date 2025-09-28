Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю уничтожено три беспилотника

Губернатор рассказал об отражении атаки дронов, летевших на Ярославль

На подлете к Ярославлю силы ПВО уничтожили три беспилотника, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что в результате налета была повреждена крыша частного дома, никто не пострадал. Он добавил, что власти предоставят помощь всем собственникам поврежденного имущества.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал Евраев.

В аэропорту Ярославля спустя практически четыре часа сняли ограничения на прием и выпуск самолетов — запрет на полеты ввели в 5:17, а сняли в 8:58 мск.

В ночь на 28 сентября силы ПВО сбили 41 беспилотник над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Новгородской и Самарской областями.