МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске жителей региона к выборам

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Reuters

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики заявило о массовых нарушениях прав жителей региона, обладающих молдавским гражданством, во время парламентских выборов в Молдавии.

«Еще до начала голосования власти соседней Молдовы приняли меры по искусственному ограничению участия приднестровцев путем резкого сокращения количества избирательных участков и переноса части из них в географически отдаленные от Приднестровья населенные пункты», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».



Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого территориального образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.

В день выборов, по данным МИД ПМР, были созданы препятствия для свободного передвижения приднестровцев: на мостах через Днестр организовали «искусственные» заторы, установлены заграждения, проводятся проверки граждан и транспорта, которые МИД охарактеризовал как избыточные. Движение на мостах Рыбница — Резина и Каменка — Сенатовка было полностью перекрыто.

Кроме того, зафиксированы случаи «телефонного минирования» избирательных участков, где голосуют жители Приднестровья, что привело к закрытию трех из них. Также сообщается о нехватке бюллетеней, «что не может быть объяснено иначе как умышленными действиями или сознательной дезорганизацией процесса голосования».

МИД ПМР расценило действия молдавских властей как целенаправленную политику, направленную на недопущение приднестровцев к участию в выборах, и выразило решительный протест.

Приднестровская сторона обратилась к Молдавии, а также к участникам международного урегулирования, включая ОБСЕ, с призывом снять ограничения и обеспечить права граждан ПМР.

Выборы однопалатного парламента, который будет работать следующие четыре года, стартовали в Молдавии 28 сентября. В них участвуют 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

Вскоре после начала выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает аннулирование результатов парламентских выборов из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. По словам Санду, «вмешательства было много».