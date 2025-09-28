Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Полиция Молдавии временно перекрыла движение по мосту, соединяющему Молдавию с Приднестровьем. Это решение было принято после поступления анонимных сообщений о минировании, передает TV8.

Движение перекрыто на мосту Рыбница (находится в непризнанной республике) — Резина (в Резинском районе Молдавии). Там ограничили движение транспорта, а автомобили эвакуировали для проведения проверки. Правоохранительные органы уточнили, что приняли меры после поступления сообщений о минировании.

В 2024 году полиция уже получала сообщения о минировании того же моста. Это произошло во время президентских выборов. Тогда полиция расценила эти действия как «провокацию против государственных органов, которая препятствует гражданам реализовать свое право голоса».

В 1990 году об отделении от Молдавии объявила Приднестровская Молдавская республика (ПМР), независимость которой никто не признал. Она расположена преимущественно на левом берегу Днестра и включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемая ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.

28 сентября в Молдавии проходят парламентские выборы. Избранный парламент будет работать в стране на протяжении четырех лет. В выборах участвуют 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.