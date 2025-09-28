 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Молдавии начались парламентские выборы

По опросам, в него проходят четыре партии
В Молдавии начались парламентские выборы
28 сентября проходят выборы в однопалатный парламент Молдавии. В центре кампании опять оказалась геополитическая дилемма — членство в Евросоюзе или тесное партнерство Россией. Подробнее — в материале РБК
Люди принимают участие в митинге, посвященном предвыборной кампании проевропейской партии действия и солидарности (PAS) в преддверии парламентских выборов, в Кишиневе, Молдова, 29 августа 2025 года
Люди принимают участие в митинге, посвященном предвыборной кампании проевропейской партии действия и солидарности (PAS) в преддверии парламентских выборов, в Кишиневе, Молдова, 29 августа 2025 года (Фото: Владислав Кулиомза / Reuters)

28 сентября в Молдавии пройдут выборы однопалатного парламента, который будет работать следующие четыре года. В выборах принимают участие 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, независимый кандидат — 2%. По данным опроса молдавской компании iData от 24 сентября (его приводит издание NewsMaker), реально на депутатские мандаты могут рассчитывать только четыре политические силы.

Какие силы претендуют на места в парламенте

«Патриотический избирательный блок», согласно прогнозам, может получить 24,9% голосов, или 41 мандат в 101-местном парламенте республики.

Этот альянс левого толка был создан в 2025 году, в него вошло четыре партии:

  • Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе с президентом республики в 2016-2020 гг. Игорем Додоном, который возглавляет список всего блока;
  • Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) во главе с президентом Молдовы в 2001-2009 гг. Владимиром Ворониным;
  • Партия «Сердце Молдовы» во главе с бывшим башканом Гагаузии (2015-2023 гг.) Ириной Влах. За несколько дней до выборов суд в Кишиневе по запросу министерства юстиции приостановил деятельность партии. 26 сентября молдавский Центризбирком, заподозрив партию в нарушении правил финансирования, снял ее с выборов; это значит, что кандидаты от «Сердца Молдовы» из списка «Патриотического блока» выбывают. «Патриотический блок» назвал решение незаконным и заявил, что Ирина Влах остается частью команды альянса.
  • Партия «Будущее Молдовы» во главе с бывшим премьером (2001-2008 гг.) Валерием Тарлевым.

Это ведущий оппозиционный блок, — он, в частности, выступает за восстановление форматов сотрудничества с ЕАЭС и СНГ и против правящей партии «Действие и солидарность», обвиняя ее в милитаризации Молдавии, обещая, в свою очередь, в случае победы обеспечить республике мир и сохранить ее нейтралитет. При этом первые две партии блока ранее сформировали Блок коммунистов и социалистов, которому в уходящем парламенте XI созыва принадлежит 29 мест.

Правящая партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), по оценке социологов, может рассчитывать на 24,7% голосов, или 40 мандатов.

Эту правоцентристскую проевропейскую партию президент Молдавии Майя Санду (избрана в 2020 году, переизбрана в 2024-м) создала в 2016 году. В уходящем парламенте у нее 59 мандатов. Партийный список PAS на этих выборах возглавляет лидер партии и председатель уходящего парламент Игорь Гросу.

Партия обещает, что к 2028 году Молдавия войдет в Евросоюз (эта дата — часть ее эмблемы), ее слоганы — «Мы движемся в реальном направлении. ЕС, мир, развитие» и «Защитите европейское будущее страны!». PAS также обещает в ближайшие четыре года следующее: удвоить доходы активного населения (частный сектор, учителя, врачи, полицейски, фрилансеры); увеличить экспорт молдавских товаров и услуг; обеспечить создание современной инфраструктуры — дороги в стране должны быть в хорошем или очень хорошем состоянии; продвигать национальную культуру и традиции.

Блок «Альтернатива» претендует на 7,2% голосов, или 11 мест.

Еще один альянс, созданный в 2025 году. Его основали четыре политика:

  • нынешний мэр Кишинева Ион Чебан (лидер партии «Национальное альтернативное движение») — возглавляет партийный список;
  • кандидат на выборах президента 2024 года Александр Стояногло, который шел на них от ПСРМ;
  • бывший премьер-министр (2019-2020 гг.) Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдовы;
  • Марк Ткачук, основатель движения «Партия коллективного действия — Гражданский конгресс».

«Альтернатива» выступает за европейскую интеграцию. Как сказано на сайте блока, «европейская интеграция Молдовы должна стать национальной идеей» — партия рассчитывает, что республика станет полноправным членом ЕС в короткие сроки.

«Наша партия», согласно прогнозам, может рассчитывать на 5,4% голосов, или девять мест.

Существует с 1994 года и позиционирует себя как внепарламентскую политическую формацию, которая выступает за сбалансированную внешнюю политику. Ее возглавляет бывший примар (мэр) города Бельцы (занимал эту должность дважды — с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2021 год), кандидат на выборах президента в 2020 и 2024 годах Ренато Усатый.

В начале карьеры Усатый выступал преимущественно с пророссийских позиций. Сейчас осуждает ввод российских войск на Украину, хотя и допускает, что российское руководство «было дезинформировано». Долгое время жил и работал в Москве, кроме молдавского имеет российское гражданство; в 2023 году обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства. По сообщениям молдавских СМИ, пока этого так и не произошло. В 2020 году в России его объявили в розыск по подозрению в незаконном выводе средств из страны.

В опросе iData, на который РБК опирался при оценке возможного распределения мест в парламенте, 15,6% респондентов с выбором не определились, 5,2% отвечать отказались, 5,8% сказали, что голосовать не будут; 11,2% респондентов отдали предпочтение кандидатам, которые проходной минимум не набирают.

При этом другие опросы указывают на то, что правящая PAS опережает «Патриотический блок» чуть ли не в два раза: так, по данным WatchDog, их поддержка составила 29,7% и 13,2% соответственно; по подсчетам «Барометра общественного мнения» — 28,6% и 13,9%.

Россия и Евросоюз

Одна из ключевых тем на молдавских выборах в последние годы — внешнее вмешательство. Как во время президентских выборов 2024 года, так и сейчас власти Молдавии обвиняют Россию в том, что она ставит под угрозу «суверенитет, независимость, территориальную целостность и европейское будущее» республики. За неделю до голосования Санду выступила с видеообращением к нации, в котором напрямую обвинила Москву в подкупе избирателей.

«Кремль тратит сотни миллионов евро на покупку сотен тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом. Людей ежедневно одурманивают ложью. Сотни людей получают деньги за провоцирование беспорядков, насилия и распространение страха», — сказала президент Молдавии и призвала избирателей не допустить того, чтобы страна существовала в иностранных интересах. По словам Санду, интерес республики — «мир и свобода», экономический рост, европейская интеграция.

«Россия действует не одна. У Кремля здесь, в Молдове, есть сообщники — люди, которые не раз доказывали, что готовы продать свою страну за деньги. У них нет родины — только хозяева, — сказала также Санду. — Они не верят в Россию. Они не верят в Европу. Они верят только в деньги. Им нужна слабая Молдова с коррумпированной системой правосудия, которая защищает их от ответственности за коррупцию или государственную измену».

Риторику официального Кишинева активно поддерживают европейские страны. 28 августа, в День независимости республики, молдавскую столицу посетили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая тогда на совместной пресс-конференции, они заверяли: Молдавию в Евросоюзе очень ждут — как сказал Туск, «без независимой и безопасной Молдовы не будет безопасной Европы».

23 сентября в Кишиневе заявили, что завершен «один из самых сложных этапов» вступления в ЕС — двусторонняя проверка. «Это был марафон, почти 15 месяцев интенсивной работы, анализ более 100 тыс. страниц документов на предмет соответствия национального законодательства нормам ЕС», — написала в своих соцсетях глава молдавской дипмиссии при ЕС Даниела Морарь; в ее сообщении сказано, что это означает переход от технических процессов к принятию роли полноправного государства — члена ЕС.

При этом за неделю до голосования стало известно, что молдавские правоохранительные органы в рамках уголовного дела «о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации», которые якобы координируются из России, провели 250 обысков у более чем ста челове.

Москва в ответ обвиняет Кишинев в «русофобских выпадах». «Причина нынешнего «русофобского залпа» лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — так действия молдавских властей объяснил МИД России.

В то время как Кишинев обвиняет Россию в попытках подорвать молдавскую государственность, Москва в том же самом обвиняет западные страны. На следующий день после обращения Санду Служба внешней разведки России выпустила заявление, озаглавленное «Европа готовится оккупировать Молдавию». Российская разведка утверждает: «брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики» и будут делать это «любой ценой» — вплоть до ввода войск и оккупации страны. По оценке СВР, НАТО концентрирует свои войска в Румынии на границе с Молдавией и готовит «десант в Одесскую область для устрашения Приднестровья»; это делается, по данным СВР, для того, чтобы после выборов, если победа правящей партии вызовет протесты, по запросу Санду ввести в республику иностранные части.

Но даже если протестов не будет, продолжает СВР, иностранные войска в республику все же могут войти — предполагаемая дата 30 ноября, когда пройдут выборы в парламент непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии», — резюмирует российская разведка.

Что говорят эксперты

Как и на предыдущих выборах, в центре нынешней кампании находится геополитика, отмечают опрошенные РБК эксперты. «У нас опять идет «стенка на стенку» — противостояние Восток — Запад, — говорит молдавский политический комментатор Алексей Тулбуре. — По какому вопросу у нас есть консенсус, так это по вмешательству России, — такого масштаба вмешательство я не помню».

Другой молдавский политический комментатор Корнелиу Чуря утверждает, что российский фактор в молдавской политике присутствует, но его значение в политической борьбе явно преувеличено. «Оно не настолько сильное, чтобы говорить об этом с утра до ночи. Однако власть превратила Россию в угрозу для Молдовы, и это дает ей хорошие возможности для давления на оппозицию», — сказал РБК эксперт.

По его оценке, несмотря на то, что, по некоторым опросам, правящая PAS и оппозиционный «Патриотический блок» идут вровень, шансов прийти к власти у оппозиции мало. «Технически они не могут идти стенка на стенку, так как одна сторона добивает вторую. Вторая сторона — я имею в виду оппозиция — слаба по отношению к первой, — говорит Чуря. — Ее единственный инструмент — это не сила, а надежда на то, что население видит, как обращаются сильные со слабой стороной, оценит это и проголосует за слабого».

Судить о возможном исходе выборов в Молдавии по опросам рискованно, говорит заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Правящая партия и оппозиция примерно на равных позициях. Но вопрос в том, кто будет голосовать на выборах — в частности, будут ли в достаточной мере учтены голоса молдаван, работающих в России, где для голосования открыли всего два участка, — сказала РБК эксперт. — И второй вопрос — не будет ли аннулирован результат выборов в случае, если оппозиция будет лидировать, как то уже было в Румынии. Потому что в стране много претензий к правящей партии, и не исключено, что голосов недовольных ее политикой окажется больше».

