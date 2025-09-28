 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов

Попыток вмешательства в молдавские выборы «было много», но решение будут принимать компетентные органы, заявила Санду. Россия отвергает обвинения о вмешательстве в голосование
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что результаты парламентских выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом она заявила журналистам.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — сказала Санду после посещения избирательного участка (цитата по ТАСС).

Так президент ответила на вопрос о вероятности аннулирования результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства России.

В Молдавии началось голосование на выборах в парламент
Политика

Парламентские выборы проходят в Молдавии 28 сентября. До участия в них допущены 23 кандидата (это партии и независимые участники).

Молдавская ЦИК заявила о кибератаках на сервисы для голосования, а также на избирательные  участки за рубежом в день выборов и накануне.

Сама Санду также проголосовала на выборах. В обращении к гражданам она завила, что «проголосовала за парламент, с которым мы сможем продолжать сохранять мир», который будет уважать страну и ее жителей, и с которым «мы продолжим строить европейскую Молдову».

Она вновь заявила о вмешательстве России в выборы и призвала граждан принять участие в голосовании, чтобы «защитить» страну.

К 13:17 мск в Молдавии проголосовали 27,65% избирателей, включенных в избирательные списки. Для того, чтобы выборы состоялись в выборах должны принять участие треть избирателей.

Почти за неделю до выборов в Молдавии прошло 250 обысков по делу о попытке влияния России на голосование — в связи с «подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией». Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, указывая на бездоказательность подобных заявлений.

Российский МИД выразил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, в котором победил противник помощи Украине Кэлин Джорджеску. Власти страны связывали с его именем возможное вмешательство Москвы. Кремль также отвергал обвинения о российском влиянии на выборы.

