Политика⁠,
Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах

Граждане Молдавии выстроились в очередь у посольства в Москве в день выборов
Пришедшие голосовать на выборах в парламент в Молдавии в основном высказались против правящей проевропейской партии и в поддержку сил, выступающих за улучшение отношений с Россией

Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах
В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы, в голосовании участвуют и живущие в России граждане республики. РБК пообщался с теми, кто пришел принять участие в выборах в посольстве Молдавии в Москве.

Один из мужчин рассказал, что голосовал за «пророссийскую партию». По его словам, он хочет победы этих сил, чтобы поменялся «политическим курс России для Молдавии», на это есть «маленькая надежда». Он отметил, что страну лишили молдавского языка (с 2023 года государственный язык там румынский) и навязывают ей европейские ценности.

Другой участник принес с собой флаг Гагаузии — автономии на юго-востоке Молдавии, в этом году глава Гагаузии Евгения Гуцул получила срок за «незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов». 

По его словам, он не этнический представитель этого национального меньшинства, но поддерживает его. Мужчина рассказал, что голосовал не за правящую партию «Партия и справедливость» (PAS, ее член — президент Майя Санду), так как она предпринимает неправильные меры и оказывает «давление» на народ.

Третий гражданин Молдавии сообщил, что отдал голос Партии социалистов экс-президента Игоря Додона (эта сила считается пророссийской). По его словам, в стране при PAS «строится диктатура», взят курс на Запад. Он отметил, что не против членства Молдавии в Евросоюзе, но не хочет ужесточения отношений с Россией, например, на фоне борьбы властей Молдавии с русским языком.

В Молдавии начались парламентские выборы
Политика
Люди принимают участие в митинге, посвященном предвыборной кампании проевропейской партии действия и солидарности (PAS) в преддверии парламентских выборов, в Кишиневе, Молдова, 29 августа 2025 года

Одна женщина рассказала, что хотела бы для Молдавии процветания и независимости. «Я хочу, чтобы Молдова была Молдовой, как была раньше [во время СССР]. Ни Румыния, ни Евросоюз, ни с Россией», — отметила она.

Мужчина в очереди на голосование рассказал, что на выборах может не хватить бюллетеней. «У нас 500 тыс. граждан в России, граждан Молдавии, и бюллетеней 10 тыс. всего выделено. Пять [тысяч] на одном участке, пять [тысяч] на другом. Поэтому приходится вставать в три ночи, ехать ночным автобусом сюда и голосовать», — сообщил он. Из данных Всероссийской переписи населения на сайте Росстата следует, что в России проживает 77,5 тыс. молдаван.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

