Верховный суд США разрешил Трампу удержать $4 млрд иностранной помощи

Верховный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа удержать около $4 млрд иностранной помощи, утвержденной Конгрессом на текущий финансовый год, сообщает Reuters.

Решение поддерживает политику президента в рамках программы «Америка прежде всего» и касается средств на внешнюю помощь, миротворческие операции ООН и продвижение демократии за рубежом. Все $4 млрд были выделены на эти цели.

Администрация, как уточняет агентство, прежде утверждала, что выделенные средства «противоречат внешней политике США», и пыталась заблокировать их с помощью «карманного аннулирования» — процедуры, позволяющей временно удерживать деньги до конца финансового года. Он завершается в США 30 сентября.

Как отмечает Reuters, Конституция США наделяет Конгресс правом распоряжаться государственным бюджетом.

Нижестоящие суды постановили, что администрация обязана соблюдать законы о выделении средств и не может просто удерживать деньги без согласия Конгресса.

Верховный суд, где большинство судей — консерваторы (шесть к трем), встал на сторону Трампа, разрешив временно удерживать средства до окончательного решения по делу.

В Верховном суде США нет фракций или партий, но судей часто условно делят на «либеральных» и «консервативных» по их правовой философии и подходу к толкованию Конституции. Формально судьи не принадлежат к партиям и не обязаны голосовать по партийным линиям (например, консерватор может поддержать решение судьи-либерала). Однако президенты-демократы (судей Верховного суда назначает глава государства) склонны выбирать юристов с либеральной правовой философией, а президенты-республиканцы — юристов-консерваторов.

Трамп пришел в Белый дом на второй срок с обещанием сократить государственные расходы: в итоге начались сокращения госслужащих и пересмотр расходов, в частности была приостановлена иностранная помощь. USAID фактически было ликвидировано: власти закрыли 83% программ агентства, оставшиеся перешли под контроль Госдепа.

В июле Трамп подписал новый закон о налогах — «большой и прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), который, как сообщило управление конгресса США по бюджету, увеличит дефицит бюджета страны более чем на $3 трлн в ближайшие девять лет — до 2034 года.