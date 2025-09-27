Трамп решил через Верховный суд добиться отмены гражданства по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа подала в Верховный суд страны апелляцию с просьбой признать конституционным его указ, отменяющий предоставление гражданства по праву рождения. Как сообщает CNN, это уже вторая попытка оспорить решение нижестоящих судов в высшей судебной инстанции в этом году.

В апелляции утверждается, что толкование 14-й поправки, подразумевающее получение гражданства всеми рожденными в США, было «ошибочным». Эта точка зрения стала «широко распространенной" и привела к "разрушительным последствиям", сказано в тексте жалобы.

«Эти решения без законных оснований предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч не имеющих на это права людей», - заявил генеральный солиситор США Дин Джон Сауэр.

Ранее несколько федеральных судов приостановили исполнение указа Трампа «Защита смысла и ценности американского гражданства». Он запрещает выдавать документы о гражданстве детям, родившимся в США у родителей-нелегальных мигрантов или временно находящихся в стране. Одно из решений о приостановке было принято по иску группы штатов во главе с демократами, другое — по коллективному иску, поданному Американским союзом гражданских свобод.

14-я поправка в Конституцию США была принята в 1868 году. Она подразумевает, что любое лицо, родившееся на территории США и попадающее под их юрисдикцию, получает американское гражданство, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе как по приговору суда.

Указ Трамп подписал в январе 2025 года. Он тем самым ограничил автоматическую выдачу американского паспорта по праву рождения (jus soli, лат. «право почвы»). Документ ограничивает автоматическое предоставление гражданства по праву рождения: ребенок, родившийся в США, не получит паспорт, если мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином или постоянным жителем США.

Указ также касается детей иностранок, приехавших по временным визам, и фактически лишает оснований «родильный туризм». Судья окружного суда США Джон Кафенур временно заблокировал указ уже 23 января.

Иск подали четыре штата: Вашингтон, Аризона, Иллинойс и Орегон. Всего указ Трампа решили оспорить 24 штата и города, управляемые демократами.

Между тем, по данным Национального центра статистики здравоохранения, с 2013 по 2024 год в США ежегодно рождались в среднем 860 тыс. детей у иностранок. В 2023 году в семьях нелегальных мигрантов родились до 250 тыс. детей — около 7% всех новорожденных