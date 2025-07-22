 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США оценили влияние закона Трампа о налогах на дефицит бюджета страны

«Прекрасный билль» Трампа увеличит дефицит бюджета США на $3,4 трлн

Новый закон американского президента Дональда Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов более чем на $3 трлн в ближайшие девять лет, сообщило управление конгресса США по бюджету.

По оценкам управления, закон 119-21 приведет к увеличению дефицита объединенного бюджета на $3,4 трлн в период с 2025-го по 2034 год по сравнению с прогнозом управления от января 2025 года.

«Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США», — говорится в заявлении.

Трамп подписал «прекрасный билль», который предусматривает налоговые послабления и выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией, 5 июля.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп законопроект США дефицит бюджета
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
В США оценили влияние закона Трампа о налогах на дефицит бюджета страны Политика, 04:11
В городе в Кабардино-Балкарии объявили ЧС после схода грязевой лавины Общество, 04:01
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняли спустя четыре часа Политика, 03:45
В США исключили WSJ из пула для поездки Трампа после статьи об Эпштейне Политика, 03:39
Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана Политика, 03:23
В Одессе прогремели взрывы Политика, 03:00
Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США Политика, 02:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11
Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе Политика, 01:46
Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины Политика, 01:37
Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом Политика, 00:56
Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов Политика, 00:29
В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6% Политика, 00:26