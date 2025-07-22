В США оценили влияние закона Трампа о налогах на дефицит бюджета страны
Новый закон американского президента Дональда Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов более чем на $3 трлн в ближайшие девять лет, сообщило управление конгресса США по бюджету.
По оценкам управления, закон 119-21 приведет к увеличению дефицита объединенного бюджета на $3,4 трлн в период с 2025-го по 2034 год по сравнению с прогнозом управления от января 2025 года.
«Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США», — говорится в заявлении.
Трамп подписал «прекрасный билль», который предусматривает налоговые послабления и выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией, 5 июля.
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